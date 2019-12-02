Свой комментарий Аваков обнародовал в Facebook.

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей" От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира»", - отметил Аваков.

Также он посоветовал сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ": "перечитывайте володиных, а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Как сообщал Укринформ, спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине, что в случае сохранения «национализма и притеснения малых народов» из состава страны выйдет ряд областей.

Заявление Володина обнародовано на сайте Госдумы, оно стала ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма коллаборациониста Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Володин заявил, что в Украине якобы «нарушаются права нацменьшинств» — русских, венгров, поляков. В частности речь идет о законе об украинском языке.

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", — заявил он.

Как пример якобы "отсутствия притеснений" Володин привел аннексирован Крым, где оккупационная власть номинально сделала государственными языками русский, украинский и крымскотатарский.

28 ноября представители Украины сорвали выступление на Форуме ООН по вопросам меньшинств незаконно избранного в Госдуму России от оккупированного Крыма коллаборациониста Руслана Бальбека, который был в нарушение процедур включен в состав официальной российской делегации.

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