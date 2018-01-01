Украина с уважением относится к истории и будет требовать такого же
уважения от своих польских партнеров, заявила вице-премьер Иванна
Климпуш-Цинцадзе. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Климпуш-Цинцадзе: В каких-то случаях мы должны принести
извинения. Мы это делаем. Но одновременно должны получить такие же
извинения Фото: EPA "От нас требуют забвения части истории, но так
не бывает. Никто не будет забывать людей, которые боролись за
Украину. Также надо понимать, что мы должны трезво оценивать их
роль: кто-то ошибался, кто делал неправильные вещи, и мы это также
должны признать для себя", – сказала вице-премьер.Она также
считает, что Украина с уважением относится к общей истории и будет
требовать такого же уважения от своих польских партнеров."В
каких-то случаях мы должны принести извинения. Мы это делаем. Но
одновременно должны получить такие же извинения за некоторые
моменты, которые были со стороны Польши", – отметила
Климпуш-Цинцадзе.13 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда
и его украинский коллега Петр Порошенко встретились в
Харькове. Они пришли к выводу, что исторические
вопросы не должны влиять на стра
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