По мнению бывшего российского политтехнолога Андрея Орлова, известного как поэт Орлуша, журналистку Ксению Собчак на президентские выборы продвигает власть президента РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Орлуша: У них игры на уровне "ты будешь фашист" Фото: Александр Зильберт / Facebook "Я знаю Ксению Анатольевну довольно хорошо. Конечно, версия теории заговоров существует. Думаю, ее спойлерские проекты делает сейчас власть президента РФ, к примеру, в лице Володина и Кириенко (председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко. – ), которые, к счастью, не так умны, как Сурков (советник президента РФ Владислав Сурков. – ). Поэтому у них игры на уровне "ты будешь фашист". Допустим, они ей предложили: "Ты говори о нас что хочешь, на тебя сольется электорат", – сказал он.По мнению Орлова, это предложение могли сделать и не лично представители власти, "а через ее знакомых бизнесменов"."Я думаю, что ей кто-то через кого-то передал: "Говори все, что думаешь". Она говорит правильные вещи. А те, кто позволил ей говорить, перед самыми выборами скажут: "Ну, нет". И не допустят к выборам. То есть не будет ни одного реального спойлера", – считает экс-политтехнолог.Он отметил, что "завалить" Собчак "легко"."Собрать голоса-подписи на выборы, по моим оценкам, стоит $3–4 млн. А завалить такую кампанию я могу за $50 тыс. Это очень легко технологически. Я, допустим, насую ей своих сборщиков подписей, и они будут ошибаться на каждой странице. Если есть одна ошибка на странице – бракуется 30 подписей. Если знаешь, на какой странице брак, можешь сказать об этом председателю избиркома, а можешь и не сказать. Если ты это делаешь, ты сам решаешь, пропускать или не пропускать. И это стоит намного дешевле, чем собрать подписи. Потому что тем, кто будет собирать бракованные подписи, ты тоже платишь. Так что ничего интересного из этого не выйдет", – заявил Орлов.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Журналистка Собчак подала документы в Центризбирком РФ и начала сбор 300 тыс. подписей для регистрации.Кандидата в президенты РФ может выдвинуть парламентская или непарламентская партия на съезде. Если претендента выдвинула парламентская партия, ему не нужно собирать подписи. Претенденту на президентский пост от непарламентской партии нужно собрать не менее 100 тыс. подписей россиян, чтобы ЦИК официально зарегистрировал его как кандидата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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