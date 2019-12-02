В Москве прокомментировали заявление Зеленского по Донбассу.

Также глава государства допустил возможность переговоров о новом контракте на транспортировку российского газа по территории Украины» — сообщает телеграм-канал Ivko.live .

Президент подчеркнул, что это необходимо для проведения местных выборов на Донбассе, которые могут быть только после того, как Украина восстановит контроль над границей.

- «полный вывод с территории Донбасса всех незаконных воинских частей».

«Зеленский назвал три цели, которые хочет достичь на встрече нормандской четверки

Близкий к Кремлю российский политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал заявление Зеленского следующим образом:

«По поводу позиции Зеленского

Зеленский либо плохо понимает суть Минских соглашений, либо пытается увильнуть от них.

Минские соглашения — это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей.

Закон об особом статусе согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т. д. — условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот.

Другие варианты даже не рассматриваются.

Вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств.

Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты Минских соглашений — следует менять украинское законодательство. Оно и так уже часто менялось. Не девственное.

Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов.