Иногда случается так, что ты вдруг замечаешь, что вокруг тебя, а иногда и в отношение тебя, идет какая-то не очень приятная игра. Тебе совершенно не улыбается в нее ввязываться, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже в игре, а твое в ней молчаливое и бездеятельное занятие никак ее не останавливает, но лишь влечет за собой все более неприятные последствия. Тогда ты решаешь, что раз ты уже в игре, то надо играть и выигрывать.

Скорее только, старт нынешних событий с войнами РФ в Украине и Сирии, а также – с подготовкой оных в Египте, Судане и Ливии, был положен десять лет назад. Тогда, после долгих лет изображения хорошего парня, который по-пьяному что-то там натворил, Путин таки решил попробовать сыграть в игру с большими ставками. 10 февраля 2007 года он еще не делал резких движений, но произнес очень резкую «Мюнхенскую речь».

В общем, еще тогда многим наблюдателям пришлось констатировать, что Путин коснулся фундаментальных вопросов современного мироустройства и высказал свое недовольство существующим положением вещей. Тогда мало кому приходило в голову, что через полтора года, эта речь приобретет реальные очертания в виде войны в Грузии. С этого времени начался резкий перекос экономики РФ в сторону вооруженных сил. Началась открытая, но главное – нарастающая милитаризация.

В 7 году все можно было остановить просто правильной и резкой реакцией на эту явную и сознательную провокацию Путина. Если бы его вышвырнули из G8 на следующий день после Мюнхена, то скорее только – не было бы войны в Грузии, как и всех последующих войн. Однако, на тот момент, Запад не имел в своих закромах лидера, который был бы способен так поставить вопрос. Не удивительно, дождавшись превращения в «хромую утку» единственного человека, который мог бы адекватно отреагировать на российскую агрессию, Путин сделал свой ход.

В традиции президентов США, с давних времен считается дурным тоном, передавать войну своему сменщику, а уж тем более, начинать военные действия прямо перед выборами. Буш уже не мог ничего с этим делать, а сменивший его Обама, уже не мог, да и не хотел ввязываться в эти мероприятия.

С этого момента, у Путина уже была уверенность в безнаказанности, и он ожидал, что любые его «подвиги», будут покрываться европейскими лидерами, прямо или косвенно, присаженные на нефтегазовую трубу. Так бы все и продолжалось, если бы ситуация не стала меняться. К 12-13 годам, уже только клинический дурак не понимал, что сланец набирает скорость, и в ближайшее время возникнет жесткая конкуренция на рынке углеводородов. К этому же самому времени, Путин окончательно посадил РФ на нефтегазовую трубу. То есть, настолько плотно, что она уже просто не могла жить без нефтегазового экспорта. Это все равно, что диабетик и инсулин. Ему нельзя без инсулина. Он просто умрет в муках, если не станет его принимать.

Но деньги-то были, а вот желания этим заниматься – не было. Хуже того, серая и вороватая бездарность – Путин, даже не собирался погружаться в эти темы. Он просто решил разворовать эти гигантские суммы, что с успехом и сделал. А чтобы никто ему в этом не мешал, он просто окружил себя таким же вороватым и туповатым контингентом. Когда ротация госаппарата была завершена, то делать что-то другое, кроме как пилить нефтегазовое бабло, стало некому.

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