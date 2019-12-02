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Зеленский заявил о существовании "плана Б" по Донбассу
02.12.2019 13:26
Зеленский заявил, что войны на Донбассе не будет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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