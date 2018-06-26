|Гройсман похвастался как распугал импорт в Украину и сократил поступления в бюджет
|26.06.2018 08:00
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Предприниматели, задействованные в "серых" схемах таможенного оформления, опасаются завозить груз в Украину после того, как Кабинет Министров объявил о начале борьбы со злоупотреблениями на таможне. Об этом 25 июня в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
Гройсман уверяет, что несмотря на временное сокращение ввоза импортных товаров, потенциал уплаты пошлин и налогов после внедрения изменений очень велик.
20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.
Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".
Потери государственного бюджета Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.