|Эмилия Кларк показала фото со съемок седьмого сезона
|24.06.2018 14:53
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Известно, что на данном этапе активно идут съемки седьмого сезона сериала Игра престолов. Сейчас съемочная группа переехала из Северной Ирландии в солнечную Испанию.
Актеры похоже довольны сменой климата, а особенно рада новой обстановке Эмилия Кларк. Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, поделилась с фанатами фотографиями со съемочной площадки.
«Испания, ты заставляешь мои волосы виться, а сердце таять», — подписала фото Эмилия.
Следует отметить, что седьмой сезон сериала Игра Престолов телезрители увидят летом 2017.
Напомним, ранее сообщалось, что Эмилия Кларк купила особняк в Голливуде.
Также, была информация о том, что актеры сериала Игра Престолом в жизни дружат и вместе ходят на концерты.