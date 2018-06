Эмилия Кларк показала фото со съемок седьмого сезона

Известно, что на данном этапе активно идут съемки седьмого сезона сериала Игра престолов. Сейчас съемочная группа переехала из Северной Ирландии в солнечную Испанию. Актеры похоже довольны сменой климата, а особенно рада новой обстановке Эмилия Кларк. Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, поделилась с фанатами фотографиями со съемочной площадки. «Испания, ты заставляешь мои волосы виться, а сердце таять», — подписала фото Эмилия. Следует отметить, что седьмой сезон сериала Игра Престолов телезрители увидят летом 2017. Напомним, ранее сообщалось, что Эмилия Кларк купила особняк в Голливуде. Также, была информация о том, что актеры сериала Игра Престолом в жизни дружат и вместе ходят на концерты. Espaina you've made my hair curl and my heart melt… ❤️ #waytotreataladyonherdayoff ? #butmanthattowerisawholelottaworkouttogetup ??? A photo posted by @emilia_clarke on Nov 3, 2016 at 8:16am PDT When this magic evening happened….. Buenas noches dulces sueños ✨ #sundaysleepingsoundatlast ? A photo posted by @emilia_clarke on Oct 30, 2016 at 1:21pm PDT Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура эмилия кларк сезона сериала седьмого Теги: зарубежные звездыигра престоловэмилия кларк