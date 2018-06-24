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Эмилия Кларк показала фото со съемок седьмого сезона
24.06.2018 14:53
Эмилия Кларк показала фото со съемок седьмого сезона
emilia_clarke_blood_of_my_blood-768x1280Известно, что на данном этапе активно идут съемки седьмого сезона сериала Игра престолов. Сейчас съемочная группа переехала из Северной Ирландии в солнечную Испанию.

Актеры похоже довольны сменой климата, а особенно рада новой обстановке Эмилия Кларк. Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, поделилась с фанатами фотографиями со съемочной площадки.

«Испания, ты заставляешь мои волосы виться, а сердце таять», — подписала фото Эмилия.

Следует отметить, что седьмой сезон сериала Игра Престолов телезрители увидят летом 2017.

Напомним, ранее сообщалось, что Эмилия Кларк купила особняк в Голливуде.

Также, была информация о том, что актеры сериала Игра Престолом в жизни дружат и вместе ходят на концерты.

Espaina you've made my hair curl and my heart melt… ❤️ #waytotreataladyonherdayoff ? #butmanthattowerisawholelottaworkouttogetup ???

A photo posted by @emilia_clarke on Nov 3, 2016 at 8:16am PDT

When this magic evening happened….. Buenas noches dulces sueños ✨ #sundaysleepingsoundatlast ?

A photo posted by @emilia_clarke on Oct 30, 2016 at 1:21pm PDT

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