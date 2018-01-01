|Русских в цинковых гробах привозят из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, — блогер
|01.01.2018 21:30
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Недалеко от памятника неизвестному солдату на Никитском кладбище в Курске, стоят довольно «свежие» могилы российских солдат.
На многих написано «При исполнени
А правда такая: русских солдат в цинковых гробах привозят домой из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, так как русских ни на Ближнем Востоке, ни в Украине нет. Так и власти спокойно и люди молчат. А в оккупированный Крым сейчас даже мышь не проскочит, не то чтобы укр. диверсанты.
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