Русских в цинковых гробах привозят из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, — блогер



Недалеко от памятника неизвестному солдату на Никитском кладбище в Курске, стоят довольно «свежие» могилы российских солдат. На многих написано «При исполнени А правда такая: русских солдат в цинковых гробах привозят домой из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, так как русских ни на Ближнем Востоке, ни в Украине нет. Так и власти спокойно и люди молчат. А в оккупированный Крым сейчас даже мышь не проскочит, не то чтобы укр. диверсанты. — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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