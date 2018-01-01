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Русских в цинковых гробах привозят из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, — блогер
01.01.2018 21:30
Русских в цинковых гробах привозят из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, — блогер

Недалеко от памятника неизвестному солдату на Никитском кладбище в Курске, стоят довольно «свежие» могилы российских солдат.

На многих написано «При исполнени

А правда такая: русских солдат в цинковых гробах привозят домой из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, так как русских ни на Ближнем Востоке, ни в Украине нет. Так и власти спокойно и люди молчат. А в оккупированный Крым сейчас даже мышь не проскочит, не то чтобы укр. диверсанты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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