Сотрудники правоохранительных органов подсчитали, сколько человек принимает участие в факельном шествии, посвященном дню рождения идеолога ОУН-УПА Степана Бандеры, которое состоялось в понедельник, 1 января. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Известно, что правоохранители следят за порядком в ходе марша по случаю 109-й годовщины со дня рождения Бандеры. Так, колонны сопровождают более сотни полицейских, в том числе, сотрудники полиции диалога.

"По маршруту движения дежурят экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности на дороге, привлечены также кинологи. На это время в колонне идет около 1000 человек, часть из них - с зажженными факелами", - сказано в сообщении правоохранителей.

Уточняется, что полицейские сопровождают участников шествия и следят за правопорядком, чтобы избежать провокаций и нарушений.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве несколько националистических организаций начали проведение факельного шествия в честь дня рождения идеолога ОУН-УПА Степана Бандеры.Все собрались на территории Владимирской улицы в столице Украины. Позже зажгли факелы и организованной колонной двинулись по бульвару Тараса Шевченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира