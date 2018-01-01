Иранские власти сообщили, что демонстрант в Неджефабаде застрелил
сотрудника полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке В Иране продолжаются демонстрации протеста Фото: EPA По его
словам, "мятежник воспользовался моментом" и открыл огонь по
силовикам из охотничьего ружья. Спикер не уточнил, когда именно
произошел случай.Это первое официальное сообщение о гибели
сотрудника сил правопорядка после того, как 28 декабря начались
масштабные антиправительственные выступления в Иране.От властей
страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных,
положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах
в Йемене, Сирии и Ираке.Силовики применяли водометы и газ,
задержаны десятки активистов.30 декабря протесты
распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытались
штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за
четыре дня погибли 12 участников демонстраций.
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