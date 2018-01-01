Иранские власти сообщили, что демонстрант в Неджефабаде застрелил сотрудника полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Иране продолжаются демонстрации протеста Фото: EPA По его словам, "мятежник воспользовался моментом" и открыл огонь по силовикам из охотничьего ружья. Спикер не уточнил, когда именно произошел случай.Это первое официальное сообщение о гибели сотрудника сил правопорядка после того, как 28 декабря начались масштабные антиправительственные выступления в Иране.От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.Силовики применяли водометы и газ, задержаны десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытались штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за четыре дня погибли 12 участников демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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