получала угрозы от родственников и приятелей виновника ДТП, в результате которого погибла ее сестра. Все указывает на то, что Ирину злоумышленники убили за ее активное участие в судебном процессе против мажора Дмитрия Россошанского — виновника этого ДТП и родственника на тот момент председателя Вышгородского районного суда.

Конечно же, выявить заказчиков, исполнителей, выяснить мотивы убийства, установить наказание для виновных и т.д. — это дело следствия, компетентных органов и суда, но мы вправе порассуждать об эффективности работы государства на примере дела самого мажора Дмитрия Россошанского. Мы вправе выяснить причины произошедшего, основываясь на той информации, которой располагаем.

Несколько фактов, на которые указывала Ирина Ноздровская, из которых становится понятно о мотивах предполагаемых ее убийц:

1) сельский мажор Дмитрий Россошанский, который в результате наезда автомобилем убил сестру Ирины, скрылся с места ДТП, но позднее сотрудники Нацполиции взяли вину на себя. Полицейские сказали, что они его спрятали, «чтобы не допустить самосуда.» «Убийцу спрятали для того, чтобы никто не видел в каком он был состоянии!» — однажды сообщала Ирина журналистам сайта Обозреватель. «Я криком кричала на месте гибели моей сестры, чтобы водителя отвезли на медицинское освидетельствование, правоохранители мне сказали закрыть рот. Мол, мы сами знаем, что нам делать, не командуй. Но Россошанского не повезли, мы устанавливали это в суде…»

2) ДТП произошло в 8 часов утра, а следственно-оперативная группа приехала около 12 часов дня. То есть, спустя четыре часа, хотя из Вышгорода ехать на место трагедии максимум 15 минут.

3) Правоохранители, нарушая требования закона, повезли «его» на освидетельствование через 8 часов, а не в течение первых двух — как положено. Бюро СМЭ проверяло кровь подозреваемого лишь на алкоголь. На «наркоту» не проверяли. В бюро СМЭ пожаловались, что 10 мл — это мало, хотя по закону установлено, что и 4 мл хватает, чтобы провести экспертизу на содержание наркотических средств в крови. Позднее в документах бюро СМЭ было указано, что «особа установлена со слов». Т.е. личность не установили. Это могло быть подставное лицо. Действительно: в направлении следователя, в котором он пишет «направляется на медосмотр», указывается номер водительского удостоверения. И этот номер, как было озвучено в суде, не принадлежит Россошанскому.

4) Следователь вымогал у Ирины взятку за ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Россошанского в виде заключения под стражу. Ирина цитировала слова следователя журналистам: «Я иду с ним (с ходатайством — прим.) к прокурору, а если вы заинтересуете прокурора и меня, то, думаю, будет именно эта мера пресечения. Если заинтересуете.» Ирина проигнорировала намёк и мажора суд отправил по домашний арест. Это как раз был тот суд, в котором работал дядя обвиняемого. Цитата сов Ирины: «Следственные органы – это жесть! Это неописуемо! Они ко мне и руки протягивали, они мне в голову сумку швыряли, они меня выталкивали из кабинетов. Я слышала маты… Столько только было. Мне трудно вспоминать и трудно рассказывать. Там нет нормальных людей. Именно в полиции.»

5) Ирина сама искала свидетелей (это работа следователей). Цитата слов Ирины: «Никто не искал свидетелей, мы по крупицам собирали информацию, а у них была только одна задача – утопить. Никаких доказательств они не собрали. И если взять тома всех материалов, которые есть в суде… Большая часть состоит из ходатайств — моих и адвокатов. То есть, мы их просто заставляли делать то или иное следственное действие»

Другими словами, Ирина в глазах родственников преступника действительно олицетворила в себе следствие и обвинение. Это была с ее стороны вынужденная мера из-за некачественного исполнения своих функций представителями власти. Из-за вымогательства следователями взятки за те, или иные процессуальные действия. Т.е. в глазах обвиняемого она была противоборствующей стороной, которая «что-то мутит». Именно тем человеком, который «посадил» Дмитрия.

А ведь должно быть «немножко» по-другому — полиция, государство должно было исполнять свои функции: собирать доказательства, показания свидетелей и т.д. ПРОСТО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ФУНКЦИИ, за которые им платят украинские налогоплательщики. Ирина в таком случае могла заниматься своими делами, ожидая справедливого решения суда и не «подставляться». Вместо этого она пошла юридической войной на мафию ради восстановления справедливости… с очень ожидаемым результатом для себя — ее убили. Как и обещали родственники сельского мажора.

Вопрос1: если бы государство выполняло свои ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ функции, то произошла бы эта трагедия? (Мы же не требуем инфраструктуру Калифорнии. Мы требуем исполнения ЭЛЕМЕНТАРНЫХ функций!)

Вопрос2: сколько было еще таких трагедий, которые не попали в СМИ?

Вопрос3: сколько еще нужно времени, чтобы реформировать полицейские органы следствия, в которых НИЧЕГО не поменялось (иногда наблюдаются даже ухудшения) за 4 года?

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