Ответные санкции коснутся правозащитной организации и морских судов, которым временно не разрешают заходить в Гонконг.

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch.

Отмечается, что Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.

«Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок «американских морских судов» на заход в Гонконг», – сообщило агентство.

Отмечается, ранее президент США подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки.

Позже Китай отреагировал на закон США по Гонконгу, заявив, что это вмешательство во внутренние дела Китая.

Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

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