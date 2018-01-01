Уже многие граждане Украины обратили внимание на то, сколько мрази расплодилось в их стране. А ведь ничего неожиданного в этом нет — выросло первое поколение «независимости». На сцену вышли те, кого ни дома, ни в школе, ни по телевизору не научили отличать добро от зла. Они просто не знают, что такое совесть, честь, дружба, любовь. Для них это пустые понятия, поскольку задачей всех властей Украины было в первую очередь вырастить патриота, но не человека. Эксперимент удался на славу. Человек, с той самой большой буквы исчезает, как вид. Вместо него пришла популяция патриотов-психопатов.

Кто-то скажет, что в патриотизме нет ничего плохого. Соглашусь, но только тогда, когда он наполнен правильным содержанием. Украинский патриотизм — это не любовь к своей стране, а ненависть и зависть к другим странам и народам. Украинцев научили ненавидеть не только русских, но и поляков, венгров, евреев, крымских татар. Как-то по дороге на киевский рынок увидел «нехорошую» надпись, которая относится к тем, кто торгует. Там не было кавказцев, вьетнамцев, китайцев и представителей солнечной Африки… Там были крымские татары и надпись была адресована именно им.

Некоторые люди часто сравнивают украинский и немецкий нацизм. Наивные. Природа появления одного и другого различна. Причиной становления нацизма в Германии стало поражение в Первой мировой войне. Обидно было немцам за то, что их великий народ проиграл свою битву за «жизненное пространство» и был ввергнут в нищету. Украинский нацизм родился в результате победы, которая выражалась в бескровной, дарованной Москвой независимости, обретении огромных, никогда не принадлежащих Украине территорий с развитой экономикой. Помните листовки, которые распространялись на заре независимости? «Вторую Францию» не забыли? Украина таковой была. Но украинские патриоты не смогли распорядиться доставшимся им советским наследием, растащив и распродав всё за бесценок. Победа оказалась пирровой.

Я не случайно поставил в один ряд ненависть и зависть украинских националистов к другим народам. Одно без другого невозможно. Нет между украинских националистов состоявшихся, самодостаточных людей. Всех этих скачущих и борющихся третий десяток лет за «вэлику дэржаву» гложет зависть. Самостийники завидуют европейским народам за то, что они живут в богатых и процветающих государствах. Они ненавидят русских, россиян за то, что они живут в великой стране с великой культурой. Они ненавидят даже крымских татар, которые умеют торговать на базаре и, стало быть, богаче того придурка, который написал на заборе мерзкую надпись. Погромы — это производная зависти к тем, кто в силу своего ума и талантов лучше живёт.

Мне трудно представить, чтобы великий музыкант, писатель или актёр денно и нощно ломал себе голову над тем, как запретить русский язык и культуру. Великий творец будет работать, а не бегать по магазинам, третировать персонал, требуя перейти на «правильный» язык. Завистливый человек будет именно бегать, поскольку в этом бесполезном занятии найдёт оправдание собственного творческого бесплодия. Зависть заквашенная на комплексе неполноценности отличительная черта украинского патриота.

Смешно и одновременно стыдно видеть, как глумятся западные «партнёры» над украинцами. Американцам довольно одеть вышиванку, сказать три слова на мове, и между украинских аборигенов будет восторг. Моментально все «незалежные» СМИ сообщат о великом успехе, а простой народ прослезится от счастья. Украинцев признали! Их заметили! Их уважают! Однако я не могу себе представить, чтобы русские сходили с ума от того, что какой-то американский дипломат одел лапти и сыграл на балалайке. Это будет расценено как издевательство, поскольку русский народ не нуждается в подобных дешёвых фокусах, рассчитанных на ущербных. А украинцы нуждаются, сварившись в своих комплексах неполноценности.

До боли жалко украинских деток, которые рождаясь с милыми, светлыми, пытливыми глазками, с годами превращаются в озлобленных шакалов. Это не их вина, а трагедия только украинского народа, что с пелёнок в человеке культивируют ненависть и зависть. О какой национальной гордости может идти речь, если вся история их соплеменников состоит из сплошных издевательств над ними соседей. Возьмите любой украинский учебник истории и вы обнаружите, что всё прошлое украинского народа состоит из страданий и унижений. Не жизнь, а сплошная боль. Познакомьтесь с украинской литературой во главе с Тарасом Шевченко, и вы поймёте, что она глубоко депрессивна. Украинский гимн звучит не как ода жизни, а как заупокойная молитва… Щэ не вмерла… однако, сегодня уже да...

Праздник в украинской школе. Как и подобает торжественному моменту, директор говорит о прекрасной и богатой стране, мудром и талантливом народе, то есть о всём том, чего нет в реальной жизни. Но говорить надо, и она говорит, говорит, говорит… Вспоминается старый анекдот про двух червей вылезших из кучи навоза, в котором старый червь на вопрос молодого о том, почему они живут в таком дерьме, отвечает: сынок, это наша Родина!

Дети независимой Украины непременно вырастут и уедут из этой «прекрасной страны», поскольку в ней им нечего делать. Об этом на Украине уже пишут, в полный голос говорят, не понимая причин массового бегства граждан. Дело не только в экономике, но и в неверии в сам украинский проект. Любить его лучше на расстоянии, с гражданством другой страны. Там, где никто не заставляет говорить на мове и читать вирши Тараса Шевченко. Там, где всё искренне и по желанию.

Во всех свалившихся на головы бедах простой народ винит власть. Власть соглашается с народом, но продолжает делать то, что делает.

Это конечно издевательство с моей стороны, но любителям кричать «зрада» на второй день после выборов, я всегда предлагал провести мысленный опыт и рассказать о том, каким они хотят видеть идеального украинского лидера. Смешно выходило, но всегда в их мечтах вырисовывался портрет Ющенко или Порошенко. Украинцы их и получают, поскольку любой, более адекватный руководитель их не устроит. Им нужен циничный лгун, который будет под бла-бла-бла о защите украинской мовы, евроинтеграции и борьбе с агрессорами распихивать бюджетные деньги по карманам. Другого граждане незалежной не выберут, за другого не проголосуют, поскольку они такие же как их власть.

Андрей Ваджра как-то высказал интересную мысль, что с болезнью нельзя договориться. А мы пытаемся… Украина не может быть другой, нежели та, что есть. Её нормальное состояние — это руина. Вы удивлены? Руина, разруха, упадок — естественное состояние украинского проекта, который нельзя изменить, но от которого можно отказаться, чтобы он уступил место чему-то иному.

Будем надеяться, что в наступившем Новом году мы будем не проект «Украина» реанимировать, а двигаться к чему-то иному, действительно не украинскому. Иначе эта руина будет вечной…

Сергей Белов

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