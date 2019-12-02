В Карпатах началась настоящая зима со снегопадом. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

“По состоянию на 10:07 02.12.2019 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -10 ° С, ветер юго-западный 12 м / с, облачно, туман, ограниченная видимость до 70м“ - говорится в сообщении.

В комментарии Укринформ начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал, что высота снежного покрова составляет 16 см.

“В ближайшие сутки в Ивано-Франковской области ожидают небольшой снег, гололед. Температура воздуха будет достигать 2-7 градусов мороза“ - говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира