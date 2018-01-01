|Новий скандал? Відома українська зірка з"явилась на корпоративі під Москвою (ФОТО)
|01.01.2018 21:42
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Світлини та відео з події опублікував в мережі російський ведучий і актор В'ячеслав Манучаров. На фото також з'явилася й "мама" Вєрки - Інна Білоконь, а вечірка з українськими селебрітіс відбулася в одному з найпопулярніших закладів Московської області.
На Вєрці сюрпризи не закінчилися: разом з нею на фото є й Катерина Варнава, зірка "Камеді клаб", якій заборонений в'їзд на територію України, стала на вечір Снігуронькою.
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