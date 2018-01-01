Відомий український шоумен та співак, суддя шоу "Х-Фактор" Андрій Данилко, який цього року знову з'явиться на Національному відборі для Євробачення в образі Вєрки Сердючки в новорічну ніч виступав для росіян під Москвою - і це після того, як навесні співак заявив: більше до образу повертатися не збирається!



Світлини та відео з події опублікував в мережі російський ведучий і актор В'ячеслав Манучаров. На фото також з'явилася й "мама" Вєрки - Інна Білоконь, а вечірка з українськими селебрітіс відбулася в одному з найпопулярніших закладів Московської області.



На Вєрці сюрпризи не закінчилися: разом з нею на фото є й Катерина Варнава, зірка "Камеді клаб", якій заборонений в'їзд на територію України, стала на вечір Снігуронькою.







Допис, поширений Вячеслав Манучаров (@manucharov) 31 Гру 2017 р. о 2:54 PST

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