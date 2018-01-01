Каждый двадцатый украинец пытался работать в Новогоднюю ночь. Это и заведения питания и новогодние ярмарки, парки развлечений и службы такси и развлекательные заведения.

Сколько заработали украинцы, подсчитали в международной ассоциации бизнеса, передает со ссылкой на .

"Лучшее зарабатывали на развлечениях. Поздравить ребенка в Новогоднюю ночь стоило от 1 тысячи до 5 тысяч гривен. Шиком считалось, если Дед холод залетит в окно, чтобы порадовать малышню. И-ка услуга очень популярна между жителей столицы. На подарки богатые родители выкладывали от 15 до 35 тысяч гривен", - говорит Андрей Бородань из ассоциации бизнеса.

По подсчетам специалистов нынешний Дед холод с альпинистским снаряжением за ночь мог по-делать от 8 до 18 тысяч гривен. Чем дальше от боя курантов, тем дешевле становились заказы.

Вторая категория, которая хорошо заработала продавцы на ярмарках под елкой. Средний выторг за ночь составлял от 7 до 12 тысяч гривен. Больше только покупали глинтвейна и алкогольных напитков.

Еще одна категория, которая хорошо заработала таксисты.

"Средний заработок за ночь составил 11 тысяч гривен. Мы работали по двойному тарифу. Заказов было очень много. Люди часто оставляли чаевые. Самые большие чаевые за новогоднюю ночь 1000 гривен. Жена попросила забрать с гулянки мужа. Его грузили в машину, не-языков дрова. Это был известный человек. Чтобы не разглашал, что его вез, дала чаевые. Сама поїз-дка обошлась в 340 гривен", - рассказал таксист Сергей из .

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