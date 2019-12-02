2 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Карпатах началась настоящая зима • Американец в суде доказал, что борщ - украинское, а не российское блюдо • Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится • Джонсон обещает масштабную оборонную реформу Британии • Полиция Гонконга снова разогнала демонстрантов слезоточивым газом • Генсек ООН требует прекратить "войну против природы" • Аваков отреагировал на слова главы Госдумы РФ о выходе из состава Украины ряда областейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: суд, убийство, полиция, СБУ, правосудие, самосуд, бандитизм, Никополь, программа по защите свидетелей. 2 декабря 47суд, убийство, полиция, СБУ, правосудие, самосуд, бандитизм, Никополь, программа по защите свидетелей. Два роки тому у Нікопольському суді стався вибух. Тоді слухали справу про вбивство у лютому 2016-го двох хлопців — Іллі Боднаря та Різвана Тапаєва. Саме батько останнього, Руслан, підірвав дві гранати у залі засідань, вбивши себе та одного з обвинувачених. Він наголошував на затягуванні судового процесу, говорив, що фігурантів злочину більше, ніж заарештованих і боявся, що й ті, хто під вартою, вийдуть на волю. Що відбулося зі справою за два роки, чому свідки бояться свідчити в суді, та як працює українська програма захисту свідків? Фоторепортажи Популярные теги искусство, парады, футбол, суд, фотоконкурсы, экология, марш, церковь, женщины, Шахтер, АТО, митинги, война, соревнования, Донбасс, фотография, архитектура, Киев, авиация, Карпаты, джаз, выборы, Львів, Львов, спорт, акции, бизнес, Майдан, животные, Александр Зубко, учения, история, пейзажи, дизайн, США, Путин, путешествия, традиции, город, Нацгвардия, выставки, заводы, ЗСУ, музыка, люди, солдат, культура, протесты, общество, фотоподборки, Динамо, столкновения, туризм, Одесса, депутаты, фотопроект, Дмитрий Дятлов, уикенд, зима, #Євромайдан, Порошенко, кошки, НАТО, Сергей Смоленцев, портрет, автомобили, дети, военная техника, аннексия Крыма, праздники, оккупация, концерты, мода, политики, беспорядки, полиция, мир, фотографы, ВСУ, знаменитости, Верховная Рада, корабли, цирк, катастрофы, ВМС, Россия, самолеты, Саакашвили, технологии, живопись, транспорт, вера, милиция, досуг, природа, тест-драйв, стихийные бедствия, политика, фестивали, юмор Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис искусство, парады, футбол, суд, фотоконкурсы, экология, марш, церковь, женщины, Шахтер, АТО, митинги, война, соревнования, Донбасс, фотография, архитектура, Киев, авиация, Карпаты, джаз, выборы, Львів, Львов, спорт, акции, бизнес, Майдан, животные, Александр Зубко, учения, история, пейзажи, дизайн, США, Путин, путешествия, традиции, город, Нацгвардия, выставки, заводы, ЗСУ, музыка, люди, солдат, культура, протесты, общество, фотоподборки, Динамо, столкновения, туризм, Одесса, депутаты, фотопроект, Дмитрий Дятлов, уикенд, зима, #Євромайдан, Порошенко, кошки, НАТО, Сергей Смоленцев, портрет, автомобили, дети, военная техника, аннексия Крыма, праздники, оккупация, концерты, мода, политики, беспорядки, полиция, мир, фотографы, ВСУ, знаменитости, Верховная Рада, корабли, цирк, катастрофы, ВМС, Россия, самолеты, Саакашвили, технологии, живопись, транспорт, вера, милиция, досуг, природа, тест-драйв, стихийные бедствия, политика, фестивали, юморВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Два роки тому у Нікопольському суді стався вибух. Тоді слухали справу про вбивство у лютому 2016-го двох хлопців — Іллі Боднаря та Різвана Тапаєва. Саме батько останнього, Руслан, підірвав дві гранати у залі засідань, вбивши себе та одного з обвинувачених. Він наголошував на затягуванні судового процесу, говорив, що фігурантів злочину більше, ніж заарештованих і боявся, що й ті, хто під вартою, вийдуть на волю. Що відбулося зі справою за два роки, чому свідки бояться свідчити в суді, та як працює українська програма захисту свідків? 02.12.2019



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