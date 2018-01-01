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Порядок во время шествий в честь Бандеры по всей Украине обеспечили около 2 тыс. правоохранителей – МВД
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01.01.2018 21:50
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Шествия ко дню рождения Степана Бандеры состоялись в Киеве, Днепре,
Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах,
Львове и других городах. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Охрану порядка обеспечивали почти 1,3 тыс.
полицейских и более 730 нацгвардейцев Фото: mvs.gov.ua "В 21
регионе государства были проведены 57 массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 6,5 тыс. человек. К охране публичной
безопасности были привлечены почти 1,3 тыс. полицейских и более 730
военнослужащих Нацгвардии", – сказал Яровой.По его словам,
шествия состоялись в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно,
Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах."Во
время акции работали группы "полиции диалога". Конфликты и
столкновения зафиксированы не были", – подчеркнул первый
замминистра.По данным полиции, в факельном марше по улицам
Киева приняли участие около 1 тыс. человек.Степан
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского
национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале
1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году
возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году
был убит агентом КГБ.
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