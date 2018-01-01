Шествия ко дню рождения Степана Бандеры состоялись в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Охрану порядка обеспечивали почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 нацгвардейцев Фото: mvs.gov.ua "В 21 регионе государства были проведены 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек. К охране публичной безопасности были привлечены почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии", – сказал Яровой.По его словам, шествия состоялись в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах."Во время акции работали группы "полиции диалога". Конфликты и столкновения зафиксированы не были", – подчеркнул первый замминистра.По данным полиции, в факельном марше по улицам Киева приняли участие около 1 тыс. человек.Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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