В регионе Франции Иль-де-Франс вследствие умышленного поджога сгорели более 250 автомобилей различных моделей, пишет RTL .

"В парижском регионе Иль-де-Франс за новогоднюю ночь хулиганы подожгли 250 машин. Из них в пригородах Парижа и в самой французской столице сгорело 163 машины", - говорится в сообщении издания.

Известно, что правоохранительные органы задержали около 200 подозреваемых в совершении поджога.

Подчеркивается, что поджоги машин в новогоднюю ночь во Франции происходят ежегодно, несмотря на увеличение количества полицейских на дежурствах. В этом году в Париже и столичном регионе сожгли примерно на тридцать машин больше, чем в прошлом году.

Авто во Франции поджигали не только в столице, а и в других регионах. В Страсбурге вследствие поджогов были повреждены 75 машин. На улице города неизвестные устроили также перестрелки петардами и фейерверками.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ночью на Новый год на территории пятнадцатого округа Марселя во Франции из автомата Калашникова был расстрелян мужчина . Трагедия случилась за десять минут до полуночи, когда мужчина в возрасте 29 лет, выходя из развлекательного заведения, направлялся к собственному автомобилю.

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