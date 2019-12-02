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Столтенберг: Отношения с Россией нужно улучшать
02.12.2019 14:38
Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен наладить разговор с РФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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Новости
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