Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживал Harley-Davidson, который переносит производство из США из-за роста пошлин на ввоз американских мотоциклов в ЕС. Трамп: Налоги просто оправдание для Harley Фото: ЕРА "Удивлен тем, что Harley-Davidson стала первой из всех компаний, поднявшей белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый убыток в торговле, на $151 млрд", – написал он в Facebook.Президент США подчеркнул, что рост налогов просто оправдание для Harley-Davidson. https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10161180097460725 1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на ввоз стали и 10-процентная – на ввоз алюминия из стран Европейского союза. 20 июня Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары из США. 22 июня Трамп предупредил, что США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто из ЕС, если Брюссель не отменит "новые барьеры". В Еврокомиссии заверили, что на такую торговую политику Вашингтона будут отвечать симметрично.22 июня европейские власти повысили пошлины на ввоз американских мотоциклов с 6% до 31%.25 июня Harley-Davidson подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США данные, что переносит часть производства из США, чтобы обойти пошлины Европейского союза.Harley-Davidson в 2017 году продала в ЕС около 40 тыс. мотоциклов, что составляет 16,5% всех продаж компании, отмечает Reuters. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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