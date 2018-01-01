Протестующий открыл огонь по стражам правопорядка в понедельник во время манифестации в иранском городе Неджефабад, убив одного полицейского и ранив еще троих. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

“Манифестанты открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья в городе Неджефабад. В результате три человека пострадали, один убит”, - цитирует агентство представителя полиции Саида Монтазери аль-Махди.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что в стране пришло время для перемен. Об этом американский руководитель сообщил на своей странице в Twitter.

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