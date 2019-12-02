США могли бы поспособствовать возвращению Крыма Украине, считает президент. Но готов обсуждать любые форматы по этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский предлагает вести переговоры о возвращении Крыма с Россией при участии США. Об этом он сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», – сказал он.

Президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря в Париже.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», – сказал он.

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