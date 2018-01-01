Сину Сергія Лазарєва Микиті вже три роки, втім, шанувальники досі не бачили обличчя малюка, а також таємницею залишається й те, хто є матусею хлопчика?



Втім, напередодні в честь Нового року Сергій вирішив привідкрити хоча б одну таємницю - як виглядає Микита. Світлину з малюком, одягнутим, як він сам, Лазарєв опублікував у Інстаграмі з привітанням.



"Нехай рік Собаки стане для всіх успішним. Візьмемо всі найкращі спогади з минає 2017 року і збережемо їх у пам'яті. Спасибі всім, хто в цей рік був зі мною! Спасибі всім глядачам, які приходили на моє шоу "The Best", спасибі за аншлаги, за оплески і любов. Спасибі всім слухачам, за захоплені відгуки і коментарі з приводу нових пісень і нового альбому "В Епіцентрі". До зустрічі в 2018 році на моїх концертах з новим шоу "N-Tour". Спасибі моїй команді, моєму колективу, директору Михайлові. І, звичайно, спасибі моїй родині, і моєму улюбленому синові Микиті. Настав час мені його вам показати. Він уже зовсім великий і я так ним пишаюся і люблю! Бажаю всім добра, миру, здоров'я, нехай у ваших родинах все буде благополучно! Я вас люблю! З новим роком", - написав співак.





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