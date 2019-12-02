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В России ответили на заявление Зеленского по Крыму
02.12.2019 15:14
Песков заявил, что , что какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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