В переломные для любых государств моменты у политических лидеров есть только два варианта – либо уйти с дороги, либо идти в ногу с настроениями общества, отметил гендиректор телеканала ATR Айдер Муждабаев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Муждабаев: Честный человек и дурак, лох – не одно и то же, хотя многим во власти до сих пор кажется так Фото: Drmuntaser Mussa Bolbol / Facebook "Это сигнал для тех, кто у власти, который они, боюсь, не воспримут и продолжат вести политику методом асфальтового катка. А что толку-то, даже если он совершал то, что ему вменяется? Ведь дело не в нем, вообще не в нем. Непонятно? Это запросы общества, под которыми подпишется каждый украинец, кому не наплевать на свою страну. Убрав каким-либо методом лично Саакашвили, власть не решит никаких проблем ни для себя, ни для общества, а только усугубит. Понимают ли это на Банковой? Пока по внешним признакам кажется, что нет. Печально", – написал Муждабаев.Он сравнил ситуацию с мальчиком, который закрыл глаза и решил, что спрятался, потому что "иллюзия удобна для психики, но в реале – абсолютный тупик"."Я бы хотел пожелать тем, кто принимает решения в стране, открыть, наконец, глаза. Даже хотя через силу, пальцами. Иначе, независимо ни от какого Саакашвили, пойдут общественные процессы, которыми не получится управлять. Идеи обезвредить политических оппонентов, придушить свободу слова тупиковы совсем", – считает журналист.По его мнению, "это не работает в Украине, точнее, работает всегда с обратным эффектом"."Если бы я верил в новогодние чудеса, то попросил бы у Деда Мороза трезвости и самокритичности власть имущим. Сумейте себя остановить, умерить политические, финансовые аппетиты. Это и в ваших, и в общественных интересах. Найдите тут разумный баланс. Прекратите делать вид, что все вдруг дураки, а вы всех, конечно, переиграете. Такого не будет", – написал Муждабаев.Он отметил, что "не надо считать народ, свергнувший тирана и остановивший Россию руками бескорыстных патриотов, лохами"."Честный человек и дурак, лох – не одно и то же, хотя многим во власти до сих пор кажется так. Те времена прошли, ау, 90-е. Не надо думать, что все в политике решают деньги. И что вы такие хитрые и талантливые, что сможете изменить законы развития общества. Они не меняются с Древней Греции. В такие переломные для любых государств моменты у политических лидеров есть только два варианта – либо уйти с дороги, либо идти в ногу с настроениями общества, а в идеале бы – впереди. Самоуверенность, алчность, беспринципность, дерзость и ложь – худшие союзники тех, кто является или хочет являться властью в демократической стране, а Украина уже такая. Не по форме – по сути. Это касается и Саакашвили, и тех, кто вокруг него", – заявил журналист.По его словам, украинским политикам в 2018 году нужно "слезть с тяжелых наркотиков собственного величия"."Законсервировать ситуацию не получится. Изворачиваться, хитрить, недоговаривать долго не получится. Здесь не РФ и не Белоруссия. Украина не хочет стоять на месте, ее активное общество все серьезней требует и в итоге добьется реформ и прозрачной элиты. Она будет строго спрашивать и с власти, и с оппозиции. Власть и оппозиция обязаны стать более открытыми обществу", – написал Муждабаев.Он считает, что "общество на самом деле требует принципиальности, прекращения договорняков, не косметики, а реальных экономических и политических перемен"."Требует игры по понятным, по европейским правилам. Продолжение банкета в домике космонавтов, как и в закрытых оппозиционных тусовочках, этих процессов не остановит, но есть риск, что дорого обойдется всем", – заявил Муждабаев. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1775312139169320 Саакашвили является политическим оппонентом нынешней украинской власти, в частности, президента Украины Петра Порошенко. В июле Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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