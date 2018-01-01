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В переломные для любых государств моменты у политических лидеров
есть только два варианта – либо уйти с дороги, либо идти в ногу с
настроениями общества, отметил гендиректор телеканала ATR Айдер
Муждабаев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Муждабаев: Честный человек и дурак, лох – не одно и то же,
хотя многим во власти до сих пор кажется так Фото: Drmuntaser Mussa
Bolbol / Facebook "Это сигнал для тех, кто у власти, который они,
боюсь, не воспримут и продолжат вести политику методом асфальтового
катка. А что толку-то, даже если он совершал то, что ему вменяется?
Ведь дело не в нем, вообще не в нем. Непонятно? Это запросы
общества, под которыми подпишется каждый украинец, кому не
наплевать на свою страну. Убрав каким-либо методом лично
Саакашвили, власть не решит никаких проблем ни для себя, ни для
общества, а только усугубит. Понимают ли это на Банковой? Пока по
внешним признакам кажется, что нет. Печально", – написал
Муждабаев.Он сравнил ситуацию с мальчиком, который закрыл глаза и
решил, что спрятался, потому что "иллюзия удобна для психики, но в
реале – абсолютный тупик"."Я бы хотел пожелать тем, кто
принимает решения в стране, открыть, наконец, глаза. Даже хотя
через силу, пальцами. Иначе, независимо ни от какого Саакашвили,
пойдут общественные процессы, которыми не получится управлять. Идеи
обезвредить политических оппонентов, придушить свободу слова
тупиковы совсем", – считает журналист.По его мнению, "это не
работает в Украине, точнее, работает всегда с обратным
эффектом"."Если бы я верил в новогодние чудеса, то попросил бы у
Деда Мороза трезвости и самокритичности власть имущим. Сумейте себя
остановить, умерить политические, финансовые аппетиты. Это и в
ваших, и в общественных интересах. Найдите тут разумный баланс.
Прекратите делать вид, что все вдруг дураки, а вы всех, конечно,
переиграете. Такого не будет", – написал Муждабаев.Он отметил,
что "не надо считать народ, свергнувший тирана и остановивший
Россию руками бескорыстных патриотов, лохами"."Честный человек и
дурак, лох – не одно и то же, хотя многим во власти до сих пор
кажется так. Те времена прошли, ау, 90-е. Не надо думать, что все в
политике решают деньги. И что вы такие хитрые и талантливые, что
сможете изменить законы развития общества. Они не меняются с
Древней Греции. В такие переломные для любых государств моменты у
политических лидеров есть только два варианта – либо уйти с
дороги, либо идти в ногу с настроениями общества, а в идеале
бы – впереди. Самоуверенность, алчность, беспринципность,
дерзость и ложь – худшие союзники тех, кто является или хочет
являться властью в демократической стране, а Украина уже такая. Не
по форме – по сути. Это касается и Саакашвили, и тех, кто
вокруг него", – заявил журналист.По его словам, украинским
политикам в 2018 году нужно "слезть с тяжелых наркотиков
собственного величия"."Законсервировать ситуацию не получится.
Изворачиваться, хитрить, недоговаривать долго не получится. Здесь
не РФ и не Белоруссия. Украина не хочет стоять на месте, ее
активное общество все серьезней требует и в итоге добьется реформ и
прозрачной элиты. Она будет строго спрашивать и с власти, и с
оппозиции. Власть и оппозиция обязаны стать более открытыми
обществу", – написал Муждабаев.Он считает, что "общество на
самом деле требует принципиальности, прекращения договорняков, не
косметики, а реальных экономических и политических
перемен"."Требует игры по понятным, по европейским правилам.
Продолжение банкета в домике космонавтов, как и в закрытых
оппозиционных тусовочках, этих процессов не остановит, но есть
риск, что дорого обойдется всем", – заявил Муждабаев.
https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1775312139169320
Саакашвили является политическим оппонентом нынешней украинской
власти, в частности, президента Украины Петра Порошенко. В
июле Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение
Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование
митингов для свержения украинской власти.Экс-президента Грузии
задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура
требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с
ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева
отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу.
Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую
должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не
явился на допросы в СБУ.
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