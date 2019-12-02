Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря.

Владимир Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи, однако это не должно быть связано с темой Донбасса.

Президент Украины в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza отметил, что газопровод «Северный поток-2″ значительно ослабил позиции Украины на переговорах.

Зеленский напомнил, что европейские партнеры называют «Северный поток-2″ не политическим, а экономическим проектом.

Я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что «Северный поток-2″ не является политическим проектом, – сказал Зеленский.

По словам президента, на данный моемнт это утверждение без каких-либо оснований.

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