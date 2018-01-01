Чер­чилль сказал: "По­ли­тик должен пред­ска­зать, что слу­чит­ся через неделю, месяц, год, а потом убе­ди­тель­но объ­яс­нить, почему не слу­чи­лось". Рискну пред­ска­зать, что вы­рас­тет в бу­ду­щем году из корней, за­ме­чен­ных в ны­неш­нем. Итак, мои про­гно­зы со­бы­тий пред­сто­я­ще­го 2018 года. Как го­во­рит­ся, за­пом­ни­те этот текст.

Аме­ри­кан­ская эк­ви­либ­ри­сти­ка

Самые скан­даль­ные но­во­сти весь год при­хо­дят из Со­еди­нен­ных Го­су­дарств Аме­ри­ки. Пре­зи­ден­та об­ви­ня­ют во всех смерт­ных и бес­смерт­ных грехах.

По данным несколь­ких опро­сов, пре­зи­дент Трамп уста­но­вил ан­ти­ре­корд — ему до­ве­ря­ет менее трети аме­ри­кан­цев. Всем его пред­ше­ствен­ни­кам на первом году службы до­ве­ря­ло куда больше со­граж­дан. Вли­я­тель­ные по­ли­ти­ки, вклю­чая пар­ла­мен­та­ри­ев, пред­ре­ка­ют ему от­стра­не­ние от долж­но­сти.

От­кры­тым тек­стом пред­по­ла­гаю: в 2018 году им­пич­мен­та Трампа не будет. В ноябре в Аме­ри­ке пар­ла­мент­ские выборы. А если Трампа от­ста­вят, его партия га­ран­ти­ро­ван­но про­ва­лит­ся на вы­бо­рах. Так что нас ждет как ми­ни­мум год аме­ри­кан­ской внеш­не­по­ли­ти­че­ской эк­ви­либ­ри­сти­ки. Цир­ко­вых но­ме­ров и без­успеш­ных по­пы­ток Трампа на­ко­нец при­ни­мать са­мо­сто­я­тель­ные ре­ше­ния.

После каж­до­го за­пус­ка ракеты из КНДР весь 2017 год аме­ри­кан­ский пре­зи­дент обещал Пхе­нья­ну во­ен­ное вме­ша­тель­ство США. Но дальше угроз и по­ка­за­тель­ных учений у бе­ре­гов Кореи дело не пошло.

От­кры­тым тек­стом на­пом­ню анек­дот о лю­бим­цах СГА — ки­ев­ских тер­ро­ри­стах:

— Почему вы стре­ля­е­те по Дон­бас­су?

— Потому что там армия РФ.

— А почему же вы не стре­ля­е­те по Крыму?

— Потому что там дей­стви­тель­но армия РФ.



Фото: nahnews.org

Пол­то­ра де­ся­ти­ле­тия назад СГА раз­гро­ми­ли Ирак под пред­ло­гом на­ли­чия у того оружия мас­со­во­го по­ра­же­ния — потому что знали: кр-р-ро­ва­вый тир-р-ран Саддам Ху­сей­но­вич Ти­кри­ти все по­доб­ные запасы уни­что­жил. А вот КНДР дей­стви­тель­но об­за­ве­лась ору­жи­ем, спо­соб­ным по­ра­зить не только её со­се­дей, но и сами СГА. Так что мой про­гноз: в 2018-м войны на Ко­рей­ском по­лу­ост­ро­ве не будет! Хотя кри­чать "дер­жи­те меня семеро, а то я за себя не ру­ча­юсь" не пре­кра­тят.

Дон­басс не сгорит

Зато тер­ро­ри­стов, за­хва­тив­ших юго-запад Руси в фев­ра­ле че­тыр­на­дца­то­го года, СГА ста­ра­тель­но на­трав­ли­ва­ют на тех, кто перед ними не скло­нил­ся.

Пол­про­цен­та обо­рон­но­го бюд­же­та СГА на во­сем­на­дца­тый год — триста пять­де­сят мил­ли­о­нов дол­ла­ров — вы­де­ле­но на во­ен­ную помощь Укра­ине. Раз­ре­ше­на про­да­жа ей отдельно мощ­но­го пе­хот­но­го оружия — от круп­но­ка­ли­бер­ных снай­пер­ских вин­то­вок до про­ти­во­тан­ко­вых ракет "Джа­ве­лин".

Еще один вопрос, ко­то­рый ин­те­ре­су­ет всех: ре­шит­ся ли Укра­и­на на блиц­криг в Дон­бас­се. Киев обе­ща­ет: в 2018-м мя­теж­ные ре­ги­о­ны будут силой воз­вра­ще­ны под ан­ти­рус­скую власть. Но мой про­гноз — не су­нут­ся! Ре­сур­сы опол­че­ния и про­мыш­лен­но­сти Дон­бас­са до­ста­точ­ны, чтобы ма­лень­кой по­бе­до­нос­ной войны у Киева не по­лу­чи­лось. А выборы на под­кон­троль­ных Киеву землях со­сто­ят­ся только в два­дца­том году.



Фото: globallookpress/ Mikhail Palinchak

Слиш­ком рис­ко­ван­но сейчас лезть в круп­но­мас­штаб­ную войну По­ро­шен­ко с рей­тин­гом и без того ниже плин­ту­са. Оче­ред­ной котел, и ни­ка­ких фаль­си­фи­ка­ций не хватит, чтобы снова на­пол­нить Вер­хов­ный совет бо­е­ви­ка­ми, а в пре­зи­дент­ское кресло за­су­нуть пья­но­го оли­гар­ха. Хотя в ны­неш­ней ки­ев­ской по­ли­ти­ке все вы­гля­дят не пья­ны­ми, а под несколь­ко более опас­ным до­пин­гом.

Михо-майдан

Бывший пре­зи­дент Грузии Са­а­ка­шви­ли ор­га­ни­зо­вал ре­гу­ляр­ные вы­ступ­ле­ния по несколь­ку тысяч че­ло­век под ло­зун­гом свер­же­ния кор­руп­ци­о­не­ров во главе с По­ро­шен­ко и обе­ща­ет по­бе­дить в на­сту­па­ю­щем году.

От­кры­тым тек­стом на­пом­ню: Са­а­ка­шви­ли под­дер­жи­ва­ют прежний глав­ный рейдер всея Укра­и­ны Ко­ло­мой­ский и его по­мощ­ни­ца по по­ли­ти­че­ской части прежний пре­мьер Укра­и­ны Григян — по мужу Ти­мо­шен­ко. Оба — чем­пи­о­ны по части кор­руп­ции и гос­пе­ре­во­ро­тов. В Киеве зреет новый Майдан. Мой про­гноз на 2018-й: про­те­сты в Киеве будут на­рас­тать, но оче­ред­ной ре­во­лю­ции "гнид­но­сти" не слу­чит­ся. Если кто и по­ме­ня­ет вер­хуш­ку ки­ев­ских тер­ро­ри­стов, так аме­ри­кан­цы, чтобы со­хра­нить остат­ки своей ре­пу­та­ции. Но пока не найден новый руководитель Укра­и­ны, этого не слу­чит­ся, Ти­мо­шен­ко и Са­а­ка­шви­ли ничего от СГА не светит: в де­ло­вой логике Трампа они актив еще ток­сич­нее По­ро­шен­ко.



Фото: globallookpress/ Danil Shamkin

Места, где можно по­во­е­вать

Правда, есть немало мест, где СГА вы­год­ны все новые войны. И есть места, где войны могут на­чать­ся даже без раз­ре­ше­ния СГА. На­ста­ло время от­ве­тить на вопрос, какие кон­флик­ты и войны воз­мож­ны в бу­ду­щем году.

За время боевых дей­ствий в Ираке и Сирии курды там до­би­лись фак­ти­че­ской ав­то­но­мии. Теперь они об­суж­да­ют воз­мож­ность вос­со­еди­не­ния своих земель, в том числе в Иране и Турции.

От­кры­тым тек­стом считаю: после войны с ИГИЛ зреет на­сто­я­щая ту­рец­ко-курд­ская война.

Нефть под­рас­тет

Обвал неф­тя­но­го рынка в по­след­ние годы по­ро­дил в Ве­не­су­э­ле такой эко­но­ми­че­ский кризис, что сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков по­ли­ти­ки Чавеса, про­дол­жен­ной Мадуро, прак­ти­че­ски по­ров­ну. СГА под­дер­жи­ва­ют оп­по­зи­цию. Еще одна го­ря­чая точка 2018 года — Ка­ра­кас. Под­жечь Ла­тин­скую Аме­ри­ку, такую непо­кор­ную, под пред­ло­гом раз­ви­тия де­мо­кра­тии, ко­неч­но, вполне по-аме­ри­кан­ски. Правда, Рос­нефть пред­ло­жи­ла Ве­не­су­э­ле кон­трак­ты на шесть мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Это за­ткнет дырки в бюд­же­те, и нефть уже до­ро­жа­ет. По­про­бую пред­по­ло­жить, уве­ли­чит­ся ли цена уг­ле­во­до­ро­дов в бу­ду­щем году. Сто­и­мость нефти, при ко­то­рой ее вы­год­но до­бы­вать слан­це­вым спо­со­бом, — 60 дол­ла­ров за бар­рель. До этой от­мет­ки нефть еще не вы­рос­ла, но обя­за­тель­но до­рас­тет. Где-то к апрелю.

А теперь мой про­гноз для тех, кто жалеет, что ничего не по­ни­ма­ет в крип­то­ва­лю­тах, рас­ту­щих в цене как на дрож­жах.



Фото: depositphotos

В ны­неш­нем году бит­ко­ин до­ро­жал до 21 000 дол­ла­ров, потом сва­лил­ся до 12 000, сейчас снова растет. Общая цена всех уже сге­не­ри­ро­ван­ных бит­ко­и­нов пре­вы­ша­ла 300 мил­ли­ар­дов.

Не буду пе­ре­чис­лять все до­сто­ин­ства и недо­стат­ки разных спо­со­бов циф­ро­во­го вза­и­мо­рас­че­та. Но от­кры­тым тек­стом пре­ду­пре­ждаю: бит­ко­ин хотя и может еще по­до­ро­жать, но как раз для тор­го­вых рас­че­тов неудо­бен — он под­хо­дит только для бир­же­вых игр. Если со­зда­те­ли бит­ко­и­на не найдут спо­со­ба для того, чтобы им можно было рас­счи­ты­вать­ся в ма­га­зи­нах, его курс может об­ва­лить­ся до ноля. Но мой про­гноз – об­рат­ный. За кри­по­то­ва­лю­та­ми бу­ду­щее. Кстати, эко­но­ми­сты в России об этом знают.

Бен­зо­ко­лон­ка с ра­ке­та­ми

Многие экс­пер­ты пред­ска­зы­ва­ют, что даль­ней­шие эко­но­ми­че­ские санк­ции рано или поздно по­до­рвут эко­но­ми­ку РФ. Так, ста­би­ли­за­ци­он­ный фонд, по неко­то­рым оцен­кам, будет ис­чер­пан уже в новом году.

Еще один вопрос: ждет ли нас оче­ред­ной виток кри­зи­са в бу­ду­щем году? Мой ответ — да, кризис никуда не де­нет­ся. Но курс рубля, если не будут вве­де­ны санк­ции против бан­ков­ской си­сте­мы, оста­нет­ся на преж­нем месте. А вот им­пор­то­за­ме­ще­ние начнет под­ни­мать эко­но­ми­ку. По­де­ше­ве­ют квар­ти­ры и неко­то­рые про­дук­ты пи­та­ния.

Ре­зуль­тат неиз­бе­жен

Еще одно пред­ска­за­ние от­кры­тым тек­стом. 18 марта бу­ду­ще­го года нам пред­сто­ят выборы пре­зи­ден­та. Скажу одно: на них, ко­неч­но, ожи­да­ет­ся огром­ная ин­три­га…



Фото: соц­се­ти

Ну а если се­рьез­но, то могу с уве­рен­но­стью пред­ска­зать: наш выбор очень огор­чит наших стра­те­ги­че­ских кон­ку­рен­тов. И они вы­ра­зят свое недо­воль­ство стан­дарт­ным спо­со­бом — в ку­выр­сот швыр­на­дца­тый раз объ­явят, что запас де­мо­кра­тии в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции кон­чил­ся вместе с пре­зи­ден­том Ель­ци­ным, а все данные на всех из­би­ра­тель­ных участ­ках ли­по­вые.

Более того, наши внут­рен­ние ли­бе­ро­и­ды под­дер­жат любую за­пад­ную фан­та­зию на эту тему. Но мы-то с вами знаем, за кого, а значит, против чего го­ло­су­ем!

Однако, на­де­юсь, что все нега­тив­ные мои про­гно­зы не сбу­дут­ся. А 2018-й при­не­сет нам много сча­стья и надежд. Чего я вам и желаю. С Новым годом!

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