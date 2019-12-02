Президент намерен создать новый переговорный формат, который сосредоточится на вопросе Крыма.

Украина хотела бы привлечь США к обсуждению вопросов деоккупации Крыма. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Таким образом, по примеру “нормандской четверки“ (Украина, РФ, Германия, Франция), работающей над вопросами деоккупации Донбасса, может появиться новый переговорный формат в составе трех стран – Украины, России и США.

“Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США“, - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что будет поднимать данный вопрос на нормандской встрече, запланированной на 9 декабря.

“Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась“, - заявил он.





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