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Под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы, марш в честь Бандеры, столкновения в Иране. Главное за день
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01.01.2018 22:21
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 1
января. Ключевые события первого дня года Фото: Ірина Ноздровська /
Facebook; EPA; Добровольчий Рух ОУН / Facebook В Вышгородском
районе Киевской области нашли тело юриста Ирины Ноздровской,
которая перестала выходить на связь 29 декабря.Полиция начала
уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская
вела дело о гибели своей сестры Светланы Степанской в
результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник
тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий
Россошанский.Поздравляя украинцев в Новым, 2018 годом, президент
Петр Порошенко выразил надежду, что его пожелания услышат
аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. "Братья и
сестры, ваш дом – Украина... А грабителя, который разорил наш
дом, – наступит время – прогоним и накажем", –
подчеркнул Порошенко.1 января в Украине вступили в силу новые
законодательные акты и постановления. В частности, минимальная
зарплата теперь составляет 3723 гривны вместо 3200 грн, начат
первый этап монетизации субсидий, скорость движения в населенных
пунктах ограничена 50 км/ч, на границе заработала система
фиксации биометрических данных граждан стран миграционного риска,
включая РФ.В Украине прошли 54 мероприятия в честь 109-й годовщины
со дня рождения проводника Организации украинских
националистов Степана Бандеры. Наиболее масштабным стало факельное
шествие и вече в Киеве.Государственные СМИ Ирана сообщили о гибели
12 демонстрантов в ходе антиправительственных выступлений, начиная
с 28 декабря. Стало известно об одном погибшем
полицейском.Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил в
новогоднем обращении, что его страна готова отправить делегацию на
зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. В оргкомитете
Игр назвали участие атлетов из КНДР в соревнованиях
"проявлением истинного олимпийского духа".
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