"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 1 января. Ключевые события первого дня года Фото: Ірина Ноздровська / Facebook; EPA; Добровольчий Рух ОУН / Facebook В Вышгородском районе Киевской области нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая перестала выходить на связь 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Степанской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.Поздравляя украинцев в Новым, 2018 годом, президент Петр Порошенко выразил надежду, что его пожелания услышат аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. "Братья и сестры, ваш дом – Украина... А грабителя, который разорил наш дом, – наступит время – прогоним и накажем", – подчеркнул Порошенко.1 января в Украине вступили в силу новые законодательные акты и постановления. В частности, минимальная зарплата теперь составляет 3723 гривны вместо 3200 грн, начат первый этап монетизации субсидий, скорость движения в населенных пунктах ограничена 50 км/ч, на границе заработала система фиксации биометрических данных граждан стран миграционного риска, включая РФ.В Украине прошли 54 мероприятия в честь 109-й годовщины со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры. Наиболее масштабным стало факельное шествие и вече в Киеве.Государственные СМИ Ирана сообщили о гибели 12 демонстрантов в ходе антиправительственных выступлений, начиная с 28 декабря. Стало известно об одном погибшем полицейском.Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил в новогоднем обращении, что его страна готова отправить делегацию на зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. В оргкомитете Игр назвали участие атлетов из КНДР в соревнованиях "проявлением истинного олимпийского духа". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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