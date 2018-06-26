Президент США Дональд Трамп в последние месяцы перестал прислушиваться к мнению американского министра обороны Джеймсу Мэттису и существенно сократил консультации с главой Пентагона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов, передает .

По сведениям источников в администрации, в последние месяцы Трамп все реже спрашивал совета у Мэттиса, роль последнего в выработке ключевых решений сократилась. “Они, действительно, больше не придерживаются одного мнения”, — приводятся в материале слова бывшего сотрудника Белого дома.

Источники отмечают, что Трамп углядел в отношении Мэттиса к нему какую-то снисходительность и отсутствие энтузиазма при выполнении указаний. При этом американский президент, как заявили источники, в настоящее время больше прислушивается к своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, против назначения которого выступал Мэттис, и к госсекретарю США Майклу Помпео.

Как говорится в публикации, Мэттис только постфактум от одного из коллег узнал о том, что Трамп принял решение о выходе США по иранской ядерной сделки. Кроме того, Мэттис узнал о решении Трампа приостановить военные учения с участием Южной Кореи только после того, как президент США дал соответствующее обещание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Глава Пентагона также был заранее предупрежден перед тем, как хозяин Белого дома на прошлой неделе дал распоряжение создать Космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил страны.

Как отмечается в публикации, представители Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме заявили, что приведенные телеканалом утверждения не соответствуют действительности.

В апреле The Wall Street Journal сообщила о том, что между Трампом и Маттис возник конфликт из-за вопроса организации ракетного удара по объектам в Сирии. По данным издания, Маттис призвал Трампа более сдержанно вести себя в этом вопросе, чтобы не рисковать более широкой конфронтацией с российскими силами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что на Ближнем Востоке было достигнуто значительного прогресса с тех пор, как Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД).

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