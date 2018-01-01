Решения предыдущего Женералитата Каталонии, который проводил референдум о независимости региона, снизили экономический рост с 0,91% до 0,4-0,5%, отметил министр экономики Испании Луис де Гиндос. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гиндос заявил, что рост ВВП Каталонии уменьшился вдвое Фото: ЕРА Он отметил, что экономический рост в Каталонии, который был немного выше среднеиспанского, "значительно замедлился" – с 0,91% в предыдущие кварталы до 0,4-0,5% в четвертом квартале.Причинами спада де Гиндос назвал "огромную неопределенность, беспокойство и недоверие, которые породили решения предыдущего правительства" Каталонии.По данным министра экономики Испании, ВВП Каталонии составляет €200 млн.1 октября на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за управление регионом.Рахой распустил парламент Каталонии и назначил новые выборы. Также он лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что будет там оставаться до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка составила 81,94%. Три выступающие за независимость региона партии ("Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию" и "Кандидатура народного единства") получили 70 мест из 135. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки каталонии испании гиндос рост что Теги: деньги