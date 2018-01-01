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Политический кризис обошелся Каталонии в €1 млрд – министр экономики Испании
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01.01.2018 22:28
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Решения предыдущего Женералитата Каталонии, который проводил
референдум о независимости региона, снизили экономический рост с
0,91% до 0,4-0,5%, отметил министр экономики Испании Луис де
Гиндос. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гиндос
заявил, что рост ВВП Каталонии уменьшился вдвое Фото: ЕРА Он
отметил, что экономический рост в Каталонии, который был немного
выше среднеиспанского, "значительно замедлился" – с 0,91% в
предыдущие кварталы до 0,4-0,5% в четвертом квартале.Причинами
спада де Гиндос назвал "огромную неопределенность, беспокойство и
недоверие, которые породили решения предыдущего правительства"
Каталонии.По данным министра экономики Испании, ВВП Каталонии
составляет €200 млн.1 октября на референдуме, который
организовали власти Каталонии, отделение региона от
Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка
избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами
правопорядка, которые заблокировали часть избирательных
участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент
Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость
от Испании.28 октября Мадрид лишил Каталонию автономии и
взял на себя ответственность за управление
регионом.Рахой распустил парламент Каталонии и назначил новые
выборы. Также он лишил полномочий правительство
Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный
суд Испании постановил взять под стражу членов
отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке
государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и
заявил, что будет там оставаться до тех пор, пока не получит
гарантии "честного судебного процесса".21 декабря
состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка
составила 81,94%. Три выступающие за независимость региона партии
("Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию"
и "Кандидатура народного единства") получили 70
мест из 135.
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