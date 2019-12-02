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На Закарпатье из-за осадков уровень снежного покрова достиг 16 см
02.12.2019 16:08
На Закарпатье в следствие обильных осадков уровень снега достиг 16 см
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Теги:
общество
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