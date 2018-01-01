Пожар на парковке в Ливерпуле: сгорели 1,4 тысячи автомобилей Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало В английском Ливерпуле произошел пожар на многоуровневой парковке, где находилось 1,4 тысячи автомобилей. Фото: dumskaya.net Об этом сообщает BBC. Парковка расположена рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena и вмещала до 1,6 тысячи автомобилей. По данным правоохранителей, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании. Из-за сильного огонь и дым полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало. Напомним, 29 декабря в жилом доме в нью-йоркском квартале Бронкс из-за пожара погибли по меньшей мере 12 человек . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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