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Пожар на парковке в Ливерпуле: сгорели 1,4 тысячи автомобилей
01.01.2018 22:35
Пожар на парковке в Ливерпуле: сгорели 1,4 тысячи автомобилей
Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало
В английском Ливерпуле произошел пожар на многоуровневой парковке, где находилось 1,4 тысячи автомобилей.
Пожар на парковке в Ливерпуле: сгорели 1,4 тысячи автомобилей Фото: dumskaya.net

Об этом сообщает BBC.

Парковка расположена рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena и вмещала до 1,6 тысячи автомобилей.

По данным правоохранителей, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.

Из-за сильного огонь и дым полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало.

Напомним, 29 декабря в жилом доме в нью-йоркском квартале Бронкс из-за пожара погибли по меньшей мере 12 человек .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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