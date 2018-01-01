|Пожар на парковке в Ливерпуле: сгорели 1,4 тысячи автомобилей
|01.01.2018 22:35
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Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступалоВ английском Ливерпуле произошел пожар на многоуровневой парковке, где находилось 1,4 тысячи автомобилей.
Фото: dumskaya.net
Об этом сообщает BBC.
Парковка расположена рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena и вмещала до 1,6 тысячи автомобилей.
По данным правоохранителей, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.
Из-за сильного огонь и дым полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.
Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало.
Напомним, 29 декабря в жилом доме в нью-йоркском квартале Бронкс из-за пожара погибли по меньшей мере 12 человек .
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