С 1 января на 500 гривен выросла минимальная зарплата. Теперь размер минималки составит 3700. Выйти на пенсию можно только после 63 лет, или 60-летние люди, которые имеют не ме-нее 25 лет страхового стажа, передает со ссылкой на .

Начиная с 2018-го, разбирать мусор нужно будет по видам материалов: органика, металл, стекло, пластик и бумагу. Для этого во дворах должны стоять отдельные контейнеры для каж-дого вида мусора, а разбирать его должны сами украинцы.

От января Украина снизит ввозные пошлины на авто из ЕС. В течение 7-10 лет, по условиям Соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной, их снизят до нуля.

Двигаться в населенных пунктах от нового года надо медленнее. Разрешенная скорость умень-шится с 60 до 50 километров в час. За ее превышение-грожує штраф 340 гривен и больше.

Существенно подорожают сигареты. Из-за повышения акциза их цена вырастет на 2-7 гривен, в зависимости от марки и производителя. К 2025 году средняя стоимость пачки может стоить 90 гривен.

Станут дороже также услуги "Укртелекома". С 1 января для жителей городов они увеличатся на 7%, для жителей сел - на 16%.

Новые тарифы - и "Укрпочты". Отправка посылки весом до 1 кг обойдется в 12 гривен, а более тяжелых - в 14 гривен. Международные отправления подорожча-ют на треть.

Вырастет цена и на электроэнергию. Уже с 1 января она подорожает на 9,5%, а к концу года - еще на 6%.

Вместе с тем, от нового года в Украине вырастут минимальная зарплата и житковий минимум. В бюджете также запланировано увеличение зарплат учителям в среднем на четверть, а также выплат военнослужащим в четыре с половиной раза.

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