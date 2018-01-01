На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепления

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook .

"За прошедшие сутки снова доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественского перемирия. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились" , - обращают внимание в штабе.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы близко Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепления украинских военных у Верхнеторецком.

На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку от Водяного открывали огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.