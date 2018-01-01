|До полуночи боевики 7 раз обстреляли украинских бойцов: одного военного ранены
|01.01.2018 22:42
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На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепленияНакануне Нового года боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранения один украинский военный.
Фото: АР
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook .
"За прошедшие сутки снова доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественского перемирия. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились" , - обращают внимание в штабе.
На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы близко Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли районе Станицы Луганской.
На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепления украинских военных у Верхнеторецком.
На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку от Водяного открывали огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.
Напомним, по информации штаба АТО, от полуночи 31 декабря на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.