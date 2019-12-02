Американский великан Интернет-торговли Amazon убрал из каталога новогодние украшения и сувенирную продукцию с изображениями концлагеря в Освенциме.

Меры были приняты после публичной критики со стороны польского музея “Аушвиц” и осуждения такой торговли многими пользователями Сети. Об этом сообщает The Guardian.

Так на рождественских товарах, вызвавших горячую критику, использовались фотографии из Освенцима, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью “Работа делает свободным”.

Amazon отозвал игрушки и сувениры из продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.

“Продажа “елочных украшений“ с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок — это неуважительно.

Мы просим Amazon удалить эти товары”, — говорится в сообщении польского музея. Как сообщалось, в августе первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис обратился к онлайн-ритейлеру Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира