По мнению украинского журналиста и телеведущего Матвея Ганапольского, Россия "как говно в проруби болтается", потому что ее президент Владимир Путин не задает повестку дня страны. Ганапольский: Не Путин объявляет то, куда устремится вся страна Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "И Путин в политическом смысле уже мертв. Даже думаю, что он подозревает об этом. Но по инерции это все продолжается и продлится до 24-го года. Павловский говорит важную фразу, все время повторяя ее в своих программах: сейчас не Путин задает повестку дня. Вы это видели и по его речам и по его пресс-конференциям", – сказал он.Журналист считает, что для Путина самое главное – остановить оппозиционера Алексея Навального."Не Путин объявляет то, куда устремится вся страна. Путина больше нет, он выполняет ритуальную роль. А поскольку он не задает повестку дня, движение вперед огромной страны, то она "как говно в проруби" болтается", – заявил он.По словам Ганапольского, "Россия устроена таким образом, что власть в ней подбирают"."Власть падает, и ее не отвоевывают, а подбирают. Путин еще не знает, что он уронил власть, и она лежит на полу. Подхватят ли ее олигархи, силовые структуры, подхватит ли ее Навальный, мы очень скоро узнаем, причем еще до 24-го года. Поэтому "хай живэ Навальный". Потому что Навальный – политик года", – сказал он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.30 декабря высший суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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