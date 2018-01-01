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Ганапольский: Путина больше нет, он выполняет ритуальную роль
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01.01.2018 22:43
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По мнению украинского журналиста и телеведущего Матвея
Ганапольского, Россия "как говно в проруби болтается", потому что
ее президент Владимир Путин не задает повестку дня страны.
Ганапольский: Не Путин объявляет то, куда устремится вся
страна Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "И Путин в политическом
смысле уже мертв. Даже думаю, что он подозревает об этом. Но по
инерции это все продолжается и продлится до 24-го года. Павловский
говорит важную фразу, все время повторяя ее в своих программах:
сейчас не Путин задает повестку дня. Вы это видели и по его речам и
по его пресс-конференциям", – сказал он.Журналист считает, что
для Путина самое главное – остановить оппозиционера Алексея
Навального."Не Путин объявляет то, куда устремится вся страна.
Путина больше нет, он выполняет ритуальную роль. А поскольку он не
задает повестку дня, движение вперед огромной страны, то она "как
говно в проруби" болтается", – заявил он.По словам
Ганапольского, "Россия устроена таким образом, что власть в ней
подбирают"."Власть падает, и ее не отвоевывают, а подбирают. Путин
еще не знает, что он уронил власть, и она лежит на полу. Подхватят
ли ее олигархи, силовые структуры, подхватит ли ее Навальный, мы
очень скоро узнаем, причем еще до 24-го года. Поэтому "хай живэ
Навальный". Потому что Навальный – политик года", –
сказал он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года. Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о
намерении баллотироваться 6 декабря. Он пойдет на выборы как
самовыдвиженец.Навальный объявил о решении участвовать в
выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что
идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой
и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла
Памфилова говорила, что оппозиционер может принять
участие в выборах президента 2018 года, только если с него
снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года
при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном
размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК РФ принял решение об отказе
в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.30 декабря высший
суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы.
Сам политик не присутствовал на заседании. Его интересы
представляли юристы.
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