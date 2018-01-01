На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря

Об этом на своей странице в Facebook написал министр МВД Украины.

Отметим, что на границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря .

С 1 января 2018 граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки 5 пальцев для идентификации при въезде в Украину и заранее направлять сообщения о цели пребывания.

"Мы перекроем все стационарные пункты пропуска, а затем - и малые пункты пропуска местного значения. Эти базы данных позволят нам войти в десятку стран с лучшей верификацией пересечения границы. Уже сейчас Украина входит в десятку стран по количеству запросов и ответов с базами Интерпола. Это дает нам высокую гарантию, что к нам не попадают криминальные элементы " , - написал Аваков.

В свою очередь в ГНСУ отмечают, что на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

Также в ГНСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированных Россией Крыму не будет касаться граждан Украины, проживающих на полуострове.