|С сегодняшнего дня на украинской границе заработал биометрический контроль
|01.01.2018 22:49
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На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабряПредставленная 21 декабря система фиксации биометрических данных граждан сегодня начала работу в оборудованных 157️ пунктах.
Фото: pravda.com.ua
Об этом на своей странице в Facebook написал министр МВД Украины.
Отметим, что на границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря .
С 1 января 2018 граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки 5 пальцев для идентификации при въезде в Украину и заранее направлять сообщения о цели пребывания.
"Мы перекроем все стационарные пункты пропуска, а затем - и малые пункты пропуска местного значения. Эти базы данных позволят нам войти в десятку стран с лучшей верификацией пересечения границы. Уже сейчас Украина входит в десятку стран по количеству запросов и ответов с базами Интерпола. Это дает нам высокую гарантию, что к нам не попадают криминальные элементы " , - написал Аваков.
В свою очередь в ГНСУ отмечают, что на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.
Также в ГНСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированных Россией Крыму не будет касаться граждан Украины, проживающих на полуострове.
Напомним, СНБО инициировала введение биометрического контроля для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.