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В Нью-Джерси 16-летний подросток в новогоднюю ночь расстрелял свою семью
01.01.2018 22:51
Молодой американец убил своих родителей, сестру и друга семьи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В США задержали подростка, открывшего стрельбу по членам своей семьи Фото: ЕРА В результате погибли оба родителя стрелка, 18-летняя сестра и 70-летний друг семьи, гостивший в их доме.Ранения получили брат и дедушка злоумышленника, они находятся в больнице.Подростка арестовали, он не оказывал сопротивления при задержании.Стрелку предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Его мотивы выясняются.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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