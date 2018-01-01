Молодой американец убил своих родителей, сестру и друга семьи. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В США задержали
подростка, открывшего стрельбу по членам своей семьи Фото: ЕРА В
результате погибли оба родителя стрелка, 18-летняя сестра и
70-летний друг семьи, гостивший в их доме.Ранения получили брат и
дедушка злоумышленника, они находятся в больнице.Подростка
арестовали, он не оказывал сопротивления при задержании.Стрелку
предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Его
мотивы выясняются.
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