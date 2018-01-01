Разрешенную скорость движения транспортных средств снижена с 60 километров в час до 50 километров в час.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября. 27 ноября ее опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер" .

В частности, в связи с вступлением в силу этим постановлением, максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижен с 60 километров в час до 50 километров в час. Так же изменены максимальную скорость на дорожных знаках "Начало плотной застройки" и "Конец плотной застройки".

По мнению министерства внутренних дел Украины, это решение будет помогать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей. Напомним, что сегодня в большинстве стран Европейского Союза разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 километров в час, а на особых участках - 30 километров в час.