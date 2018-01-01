|Ограничение скорости движения автомобилей в населенных пунктах вступило в силу
|01.01.2018 22:57
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Разрешенную скорость движения транспортных средств снижена с 60 километров в час до 50 километров в час.В Украине в понедельник, 1 января, вступило в силу ограничения скорости движения транспорта до 50 километров в час в населенных пунктах.
Фото: 5.ua
Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября. 27 ноября ее опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер" .
В частности, в связи с вступлением в силу этим постановлением, максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижен с 60 километров в час до 50 километров в час. Так же изменены максимальную скорость на дорожных знаках "Начало плотной застройки" и "Конец плотной застройки".
По мнению министерства внутренних дел Украины, это решение будет помогать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей. Напомним, что сегодня в большинстве стран Европейского Союза разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 километров в час, а на особых участках - 30 километров в час.
Напомним, заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, что ограничение скорости движения 50 км / ч с 1 января 2018 будет установлено не на всех участках городов и поселков.