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Покушение на депутата Соболева: полиция нашла оружие и назвала главные версии
02.12.2019 17:21
Полиция обнаружила оружие, из которого были произведены выстрелы во время покушения на Соболева Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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