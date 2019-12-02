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Покушение на депутата Соболева: полиция нашла оружие и назвала главные версии
02.12.2019 17:21
Полиция обнаружила оружие, из которого были произведены выстрелы во время покушения на Соболева
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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