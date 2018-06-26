Российские военные и наемники жестоко пытали пленных добровольцев и бойцов , отрезали им головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен после Иловайска, на совместной пресс-конференции с и , передает со ссылкой на

"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были", - рассказал он.

По словам бойца, одному из его собратьев россияне даже вырезали сердце.

"В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение", - рассказал Кулиш.

В свою очередь председатель Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях под руководством .

"Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности", - сказал Грицак.

Кроме того, отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь рассказал, что любимым методом пыток сотрудниками узников Кремля является применение электротока.















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