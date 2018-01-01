Российский президент Владимир Путин решил начать новый год с посещения студии телепрограммы «Время», которой исполнилось 50 лет. В ходе эфира глава государства поделился моментами прошлого его семьи, рассказал о предпочтениях в выборе книг, какие новости запомнились ему из выпусков программы за все время, а также о том, какие новости хотел бы увидеть в эфире в будущем.

По словам президента, в прошлые годы он и его родные нечасто смотрели телевизор. Его родители жили от зарплаты до зарплаты, иногда им приходилось даже занимать денег, чтобы дотянуть до получки. Но все же семья могла позволить себе купить телевизор, отметил глава государства. «Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей».

Больше только Путину запомнились передачи о появлении сверхзвукового гражданского Ту-144. А также хоккейная серия 1972 года Россия - Канада.

В будущих эфирах ему хотелось бы услышать о том, каких успехов стране и власти удалось добиться и какие из намеченных планов реализовать. Однако будучи реалистом, как отметил сам президент, он прекрасно понимает, что вряд ли когда-то прозвучит, что правительство с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили.

Публичность и слава не для Путина. Все это его не интересует. Оставлять след в истории президент тоже не стремится. «Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует».

На камеру, как выяснилось, работать глава государства не любит. Его смущает необходимость гримироваться для эфира. Свободное время Путин проводит за чтением исторических книг, хотя такого времени, как отмечает президент, у него практически нет.

Стоит заметить, что очень редко в интервью Владимира Путина можно услышать подробности о его жизни и вообще темы далекие от политики. Рассказывать о себе президент не любит, как было сказано, он не стремится к популярности. На мой взгляд, такая позиция главы РФ похвальна. У Путина, как у президента страны, полно других важных задач, которые касаются развития страны.

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