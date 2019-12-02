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Ольгу Харлан признали лучшей саблисткой по версии Международной федерации фехтования
02.12.2019 17:58
Ольгу Харлан заняла первое место FIE в и признана лучшей саблисткой по версии Международной федерации фехтования Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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