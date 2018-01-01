Во время проповеди Папа поблагодарил родителей и педагогов, которые "формируют детей и подростков с чувством гражданской ответственности и этики"

Об этом он сказал в проповеди 31 декабря 2017 в базилике Святого Петра в Ватикане, пишет " Радио Свобода ".

"Время 2017 года, данный нам Богом целым и здоровым, мы, люди, разными способами испортили делами смерти, ложью и несправедливостью. Войны конечно знаком этой абсурдной и рецидивной гордости. Но этим также все малые и большие нападения на жизнь, на истину на братство, которые вызывают различные формы общечеловеческой, общественной и экологической деградации. и за все это мы хотим и должны перед Богом, ближними и созданием, взять на себя ответственность ", - сказал понтифик.

Во время проповеди Папа поблагодарил родителей и педагогов, которые "формируют детей и подростков с чувством гражданской ответственности и этики".