Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Ролик размещен на официальной странице Офиса президента в Facebook.

На этот раз ролик записан во время тренировки в спортзале. Президент подвел итоги прошедшей недели и поделился планами на следующую.

Зеленский сообщил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимой.

“Правительство приняло программу “Гарантированная цена на газ”. Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. … Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, чтобы были уменьшены платежки по отоплению. Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет действительно отдельная программа”, – сказал он.

Кроме того, Зеленский пообещал рассчитаться до конца года с задолженностью перед учителями, сообщил об улучшении финансирования школ, увеличении финансирования отдельных программ медицинской сферы и обеспечения жильем атошников и переселенцев.

Напомним, 25 ноября Зеленский записал первый еженедельный видеоотчет. Это новый формат, где президент намерен рассказывать о рабочих успехах, победах, планах и неудачах.

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