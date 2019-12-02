|Зеленский заявил, что уменьшит тарифы на тепло почти наполовин, но на следующую зиму
|02.12.2019 18:07
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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Ролик размещен на официальной странице
На этот раз ролик записан во время тренировки в спортзале. Президент подвел итоги прошедшей недели и поделился планами на следующую.
Зеленский сообщил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимой.
Кроме того, Зеленский пообещал рассчитаться до конца года с задолженностью перед учителями, сообщил об улучшении финансирования школ, увеличении финансирования отдельных программ медицинской сферы и обеспечения жильем атошников и переселенцев.
Напомним, 25 ноября Зеленский записал первый еженедельный видеоотчет. Это новый формат, где президент намерен рассказывать о рабочих успехах, победах, планах и неудачах.