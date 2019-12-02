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Зеленский заявил, что уменьшит тарифы на тепло почти наполовин, но на следующую зиму
02.12.2019 18:07

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Ролик размещен на официальной странице Офиса президента в Facebook.

На этот раз ролик записан во время тренировки в спортзале. Президент подвел итоги прошедшей недели и поделился планами на следующую.

Зеленский заявил, что уменьшит тарифы на тепло почти наполовин, но на следующую зиму

Зеленский сообщил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимой.

“Правительство приняло программу “Гарантированная цена на газ”.

 

Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. …

 

Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, чтобы были уменьшены платежки по отоплению.

 

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину.

 

Это будет действительно отдельная программа”, – сказал он.

Кроме того, Зеленский пообещал рассчитаться до конца года с задолженностью перед учителями, сообщил об улучшении финансирования школ, увеличении финансирования отдельных программ медицинской сферы и обеспечения жильем атошников и переселенцев.

Напомним, 25 ноября Зеленский записал первый еженедельный видеоотчет. Это новый формат, где президент намерен  рассказывать о рабочих успехах, победах, планах и неудачах.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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