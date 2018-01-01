

Лунный диск максимального (слева) и минимального (справа) размеров.

Самого большого размера в 2018 году достигнет лунный диск в первую же ночь наступившего нового года — c первого на второе января. Это астрономическое явление — совпадение момента полнолуния с моментом максимального приближения Луны к Земле — называется супер Луной или суперлунием.

Изменение видимого размера Луны на небе связано с тем, что она вращается вокруг Земли не по кругу (постоянно на одном расстоянии), а по вытянутой орбите — эллипсу, который имеет большую и малую оси. По этой причине расстояние между Землей и Луной меняется в диапазоне от 362 до 405 тысяч километров. В ближайшую к Земле точку (перигей) Луна приходит примерно каждые 27.5 суток. Если бы этот период совпадал с периодом смены фаз Луны, то прохождение через перигей происходило бы всегда в одной фазе. Однако эти периоды не совпадают — фазы Луны повторяются с более продолжительным шагом, около 29.5 суток, который и дал название календарному месяцу. Из-за различия периодов, при каждом возврате Луны в ближайшую к Земле точку, она оказывается видна в немного другой фазе, чем ранее и, в целом, может иметь любой внешний вид. В тех случаях, когда прохождение через перигей совпадает с полнолунием (Луна видна как полный диск), и возникает явление суперлуния. Максимальная близость Луны к Земле совпадает с максимальной видимостью диска. Именно это и произойдет в ближайшую ночь.

Следует иметь в виду, что разница диаметра Луны максимального и минимального размера составляет только около 10 %, что, конечно, очень мало. По этой причине, событие супер Луны имеет больше эмоциональное, чем астрономическое значение. Тем не менее, для обладателей слабых телескопов или любителей делать снимки Луны с помощью фотоаппаратов, это дополнительные благоприятные условия, чтобы попытаться разглядеть на нашем спутнике немного больше деталей, чем обычно. Для большинства же жителей Земли это может быть просто поводом еще раз взглянуть на небо и задуматься о мире вокруг нас и вечных законах, приводящих этот мир в движение.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

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