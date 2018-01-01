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В Германии два человека погибли из-за пиротехники
01.01.2018 23:12
В Германии два человека погибли из-за пиротехники
В Тюрингии 14-летняя девочка получила тяжелые травмы глаз из-за фейерверка, брошенный в толпу
В немецкой федеральной земли Бранденбург два человека погибли от ран и ожогов, полученных во время новогодних фейерверков
В Германии два человека погибли из-за пиротехники Фото: ytimg.com

Об этом со ссылкой на полицию региона сообщает Spiegel Online .

По данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина скончался от полученных "из-за неправильного обращения с пиротехникой" травм, а 19-летний подросток погиб при попытке поджечь самодельный фейерверк. Полиция также сообщила о многочисленных случаях ранений в новогоднюю ночь.

В Берлине, по данным больницы скорой помощи, 21 человек были доставлены в лечебные учреждения с травмами, вызванными неправильным обращением с пиротехникой. В пяти человек ранения оказались тяжелыми.

В Бонне, по сообщению местной полиции, неизвестные, передвигаясь по городу в автомобиле, обстреливали из ракетниц прохожих. По предварительным данным, никто из горожан серьезно не пострадал. Нарушителей ищут.

В Тюрингии 14-летняя девочка получила тяжелые травмы глаз из-за фейерверка, брошенный в толпу. Врачи борются за сохранение зрения у пострадавшей.

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